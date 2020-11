Star Wars, nella serie Bad Batch ritroveremo un personaggio di The Mandalorian 2?!

Secondo quanto riferito nelle ultime ore, la nuova serie di Disney+ intitolata Star Wars: The Bad Batch riporterà un personaggio preferito dai fan delle serie animate precedenti del franchise, che più recentemente è stata vista anche in versione live-action grazie a The Mandalorian 2.

Cinelinx riferisce infatti che Star Wars: The Bad Batch sarà caratterizzato dal ritorno di Bo-Katan Kryze, il leader mandaloriano che ha recentemente debuttato nel corso della seconda stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv di Jon Favreau. L'attrice Katee Sackhoff ha interpretato Bo-Katan sia come doppiatrice che come attrice live-action, e secondo quanto riferito Star Wars: The Bad Batch avrà luogo dopo gli eventi de "L'Assedio di Mandalore", il che significa che l'apparizione di Bo-Katan colmerà il vuoto lasciato tra quel momento e il suo ritorno in Star Wars Rebels.

Se questo rumor dovesse concretizzarsi, esaudirebbe il desiderio della Sackhoff: recentemente infatti l'attrice ha dichiarato che le piacerebbe esplorare di più il passato di Bo-Katan. "Mi piacerebbe molto vedere com'era la vita di Bo-Katan insieme a sua sorella Satine, o la sua vita con Obi-Wan e cose del genere. Mi piacerebbe sapere cosa è successo in quel periodo e come ha influenzato Bo-Katan in seguito."

Ricordiamo che Star Wars: The Bad Batch seguirà i cloni d'élite del Bad Batch (un gruppo introdotto per la prima volta in The Clone Wars) alla ricerca di un nuovo scopo in una galassia in rapido mutamento dopo la Guerra dei Cloni.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Mandalorian 2x4 e alla recensione di The Mandalorian 2x3.