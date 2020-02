Star Wars: la serie su Cassian Andor potrebbe subire ritardi a causa della sceneggiatura

Il periodo di inizio delle riprese della serie su Cassian Andor era appena stato annunciato dall'attore protagonista Diego Luna. Come a voler smentire subito le sue parole arrivano delle potenziali brutte notizie che potrebbero spingere più in avanti le riprese della nuova serie di Star Wars.

Il problema, secondo quanto segnalato da Geeks World Wide, risiede nella sceneggiatura. A quanto pare avrebbe bisogno di una fase di riscrittura abbastanza importante. Difficile giudicare l'entità del problema, fatto sta che la data di inizio delle riprese è stata rimossa dal calendario di lavorazione, e ciò non può che far male a chi si aspettava un'uscita relativamente vicina.

Non è l'unica serie Disney basata sull'universo di Star Wars ad aver subito ritardi. Secondo quanto rivelato da Ewan Mcgregor anche la serie su Kenobi è stata rinviata, e anche in questo caso si tratta della volontà, da parte degli sceneggiatori, di aggiornare gli script e soffermarsi maggiormente sulla fase di scrittura. Alcune voci indicavano che dietro a questi rinvii ci fosse Kathleen Kennedy. La produttrice potrebbe non aver gradito particolarmente le nuove sceneggiature, giudicandole troppo simili a The Mandalorian. In mancanza di comunicati ufficiali è necessario prendere tutte le indiscrezioni per quello che sono, ma c'è chi considera un bene la maggior cura per la sceneggiatura, soprattutto visto che, per quanto riguarda la trilogia sequel di Star Wars, una parte del pubblico ha lamentato una carenza proprio in questo ambito.

A questo punto c'è da aspettarsi che la data di uscita di Cassian Andor precedentemente annunciata subisca un ritardo. Speriamo solo che riescano a trovare la chiave giusta, e magari che riescano a regalarci una serie ai livelli di Rogue One.