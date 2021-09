Star Wars, una nuova serie di cortometraggi in arrivo su Disney+?

Settembre su Disney+ sarà il mese di Star Wars: Visions, una nuova serie animata che ci mostrerà da una prospettiva completamente differente la celebre galassia lontana lontana. Ma questo potrebbe non essere l'unico progetto a tema Star Wars in arrivo...

Sembra infatti che nelle prossime settimane la piattaforma streaming della casa di Topolino ospiterà ancora una serie dedicata al mondo creato da George Lucas, e questa volta si tratterebbe di... Cortometraggi.

L'account ufficiale spagnolo di Disney+ ha infatti condiviso su Twitter le nuove uscite di settembre per la piattaforma, e tra i titoli che vediamo segnalati non troviamo solo la l'anime Star Wars: Visions, ma anche Star Wars: Galaxy of Sounds, che dalla dicitura consisterebbe di sette cortometraggi in arrivo il 29 settembre.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito, ma come osserva anche starwarsnews.net potrebbe seguire la scia di altri originali Disney+ come Vehicle Flythroughs, che focalizza l'attenzione sul making of delle navicelle di Star Wars, o Biomes, una docuserie sui pianeti di Star Wars, anch'esse arrivate praticamente "di soppiatto" sul servizio streaming.

Considerando il titolo, potrebbe trattarsi di una sorta di documentario che evidenzia il lavoro svolto dal dipartimento sonoro del franchise di Star Wars, ma ovviamente questa è una mera ipotesi.

Vedremo se anche noi a fine mese ci ritroveremo Star Wars: Galaxy of Sounds sui nostri teleschermi.