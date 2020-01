Star Wars, nella serie Disney+ su Obi-Wan potrebbe tornare Jar Jar Binks

Sappiamo che Obi-Wan Kenobi, serie di Star Wars attualmente in produzione per il servizio di streaming on demand Disney+, esplorerà la vita del Maestro Jedi tra gli eventi di Revenge of the Sith e quelli di A New Hope, ma insieme a lui potrebbe tornare anche Jar Jar Binks.

Secondo Making Star Wars, Ben Kenobi si incrocerà con l'amato/odiato Gungan della trilogia prequel scritta e diretta da George Lucas: il rumor afferma addirittura che la Lucasfilm abbia già condotto i primi esperimenti digitali per riportare in vita il personaggio tramite CGI, e che come nuovo look l'alieno avrà una folta barba.

Durante l'attuale era Disney, Jar Jar è apparso esclusivamente nel romanzo di Aftermath (ambientato dopo Il Ritorno dello Jedi) in cui veniva rivelato che il suo popolo gli aveva voltato le spalle, a causa dell'inconsapevole ruolo che il nostro ha avuto nel piano machiavellico di Palpatine. Secondo le pagine del libro, Jar Jar è diventato lo zimbello di Naboo.

Le voci di corridoio non menzionano Ahmed Best, l'attore che lo ha interpretato in quei tre film, quindi al momento non possiamo far altro che rimanere in attesa e vedere come si evolverà la situazione.

Voi che ne pensate di questo rumor? Sareste curiosi di rivedere il personaggio? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che nella serie di Obi-Wan dovrebbe comparire anche un Luke Skywalker bambino. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai piani di Deborah Chow per la serie.