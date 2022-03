Star Wars, una nuova serie è entrata in pre-produzione: di cosa si tratterà?

Lucasfilm e Disney+ sono al lavoro su numerose nuove serie di Star Wars, che arriveranno nel corso del 2022 e del 2023. Otto gli show in una fase di sviluppo, tra cui Obi-Wan Kenobi, Andor, The Mandalorian Stagione 3, Ahsoka, The Acolyte, Rangers of the New Republic, Lando e A Droid Story. Adesso se ne aggiunge un altro, intitolato Grammar Rodeo.

A dare la notizia è stata Production Weekly lo scorso mese, e Discussing Films ha aggiunto che Jon Favreau dovrebbe produrre mentre Jon Watts potrebbe dirigere gli episodi della serie misteriosa. Adesso Bespin Bulletin riporta che lo show sarebbe entrato ufficialmente in pre-produzione in uno studio a Culver City, in California, e che i set sono in preparazione per iniziare a girare nel mese di Giugno. Le riprese avverranno presso gli studi di Manhattan Beach, dove sono stati girati i precedenti successi The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.

Ora ci si chiede quando avremo più informazioni sul progetto e se il titolo provvisorio Grammar Rodeo si riferisce a una delle serie già annunciate in precedenza dalla Lucasfilm. Probabilmente lo scopriremo il prossimo 4 Maggio, intanto ecco il trailer di Obi-Wan Kenobi, prossimo show dell'Universo di Star Wars in arrivo a partire dal 25 Maggio su Disney+.