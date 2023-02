Star Wars, quali serie escono nel 2023? Il calendario ufficiale

Dopo la pubblicazione di Obi-Wan Kenobi e Andor nel 2022, l'universo di Star Wars non sembra destinato ad arrestarsi, e per il 2023 promette un numero di prodotti ben maggiore. A quali altre serie tv originate dall'immaginario di George Lucas assisteremo in questo 2023?

La prima tappa è la serie animata The Bad Batch, la cui seconda stagione ha visto la luce il 4 gennaio 2023; segue la terza parte di The Mandalorian (con Pedro Pascal di The Last of Us che interpreta nuovamente il cacciatore di taglie Din Djarin) e la seconda di Visions (raccolta di cortometraggi creati al di fuori del canone tradizionale del franchise, perciò caratterizzati da un'altissima libertà espressiva). I due prodotti usciranno rispettivamente il 1° marzo e il 4 maggio 2023. Ricordiamo inoltre Young Jedi Adventures, serie animata in uscita entro la primavera. Infine, avrebbe concluso la rassegna Rogue Squadron, tuttavia all'annuncio del ritardo è seguito quello della cancellazione definitiva. E pensare che la versione digitale del videogioco Star Wars Squadrons ha superato addirittura il milione di copie.

Altrettanto ambiguo è l'arrivo di Ashoka (la cui protagonista è sempre più legata al destino di Din Djarine del piccolo Grogu) e Skeleton Crew, la serie che vedrà Jude Law recitare nei panni dell'insegnante protagonista. "Entrare in contatto con quel film e col mondo di Star Wars più in generale ha rappresentato una tappa fondamentale per la mia crescita" ha dichiarato l'attore. "Ha lasciato ben presto un segno profondo nella mia mente, fino a generare una fonte inesauribile di immaginazione".

Tutti i prodotti Star Wars saranno disponibili su Disney+. Forse stavolta riusciranno a convincere perfino i fan più scettici: ad esempio, Carl Weathers ritiene che The Mandalorian 3 "sarà la stagione più grande di sempre".