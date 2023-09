Star Wars, in quali altre serie e film rivedremo Luke Skywalker?

Uno Star Wars senza Luke Skywalker sembrava impossibile, e invece eccoci qui: nel post-trilogia sequel abbiamo imparato ad emanciparci sempre più dai protagonisti dei primi, storici film della saga, ma non per questo abbiamo smesso di provare un enorme affetto nei loro confronti. Al netto di tutto, insomma, quando rivedremo il nostro Luke?

Il recente compleanno di Mark Hamill ha fatto ricordare a molti di noi quanto amiamo il suo personaggio più celebre, che in effetti un suo posto in questo nuovo corso del franchise se lo sta ritagliando eccome, anche all'indomani dell'abbandono dello stesso Hamill, per un cui ritorno in Star Wars non sembrano ora come ora esserci margini reali.

Luke, dunque, continuerà presumibilmente ad apparire nella sua versione ringiovanita, proprio come accaduto in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett: a tal proposito, per quanto non ci siano notizie ufficiali in merito, ci sembra piuttosto probabile che proprio la quarta stagione della serie sul mandaloriano sia la principale indiziata a mostrarci ancora una volta il nostro jedi, presumibilmente impegnato ad addestrare le nuove leve dell'Ordine tra cui, ovviamente, il piccolo Grogu.

È plausibile, d'altronde, che il franchise voglia prima o dopo mostrarci gli eventi che dovrebbero portare al quasi omicidio di Ben Solo da parte dello stesso Luke: il nostro Skywalker preferito, insomma, potrebbe arrivare a ricoprire un ruolo decisamente importante nel prossimo futuro. E voi, avete altre idee per il nostro eroe? Fatecelo sapere nei commenti!