Star Wars, quali serie live action arriveranno su Disney+? Proviamo a immaginarlo

Nei giorni scorsi un rumor ha elettrizzato i fan di Star Wars: secondo alcune voci ci sarebbero in cantiere ben 9 nuove serie previste su Disney+. Se alcune di queste sono già state annunciate, come nel caso della serie animata The Bad Batch, la curiosità è su quali sarebbero le altre, in particolare per quanto riguarda i live action.

Comicbook Movie ha provato a immaginare alcuni spin-off che potrebbero funzionare, facendo la gioia dei fan dell'universo Star Wars.

Un'idea tra le più suggestive sarebbe quella di una serie dedicata alla gioventù della principessa Leia. L'argomento è stato già toccato marginalmente in Rogue One e Star Wars Rebels, ma un racconto su Leia a vent'anni o poco più potrebbe essere davvero intenso. L'unico problema sarebbe trovare una giovane attrice che non faccia rimpiangere troppo Carrie Fisher.

Un altro "ritorno" gradito sarebbe quello di Hayden Christensen, che nella trilogia prequel al cinema abbiamo visto trasformarsi da Anakin Skywalker in Darth Vader. Anche la sua storia può essere ancora approfondita, indagando ulteriormente sulle motivazioni del suo percorso e sul suo ritorno dalla parte "giusta" della Forza.

Una serie Star Wars divertente potrebbe poi essere dedicata a una piccola squadra di Stormtrooper, magari dal loro punto di vista (ovvero con i Ribelli visti come "cattivi"), o a Han Solo: chissà, forse il flop ai botteghini può essere compensato da un successo in streaming.

Inutile dire che anche uno spin-off su Luke Skywalker sarebbe gettonatissimo. Comicbook fa anche il nome dell'attore che potrebbe interpretarlo: Sebastian Stan (Falcon and The Winter Soldier). Alòtre recenti indiscrezioni, infine, parlano dell'ipotesi di una serie su Lando, con Donald Glover indiscusso protagonista.

Cosa pensate di queste ipotesi? Quali serie live action dell'universo Star Wars vi piacerebbe vedere? Fatecelo sapere nei vostri commenti.