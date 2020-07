Star Wars, nella serie su Obi-Wan Kenobi ci saranno i piccoli Luke e Leia Skywalker?

Stando alle voci di corridoio e alle notizie non ufficiali che filtrano in questi giorni, comincia a prendere sempre più forma la nuova serie del franchise Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi. Se l'inizio delle riprese sembra sia stato fissato per marzo 2021, spunta un altro rumor che, se confermato, renderebbe la serie ancora più interessante.

Nel cast di Star Wars: Kenobi (titolo ancora provvisorio), accanto al protagonista Ewan McGregor potrebbero esserci infatti le versioni infantili di Luke Skywalker e di sua sorella gemella Leia.

Secondo il sito The Illuminerdi, Lucasfilm sarebbe attualmente alla ricerca di una bambina caucasica, dagli 8 agli 11 anni, per il ruolo di una "ragazzina precoce", e di un bambino caucasico, sempre dagli 8 agli 11 anni, che interpreterà un "ragazzino precoce". Non è specificato che i due baby attori reciteranno nel ruolo dei figli di Anakin Skywalker e Padme, ma è abbastanza naturale, data la descrizione, pensare che si tratti proprio di loro. Il nome di Luke era per la verità già stato fatto da diverso tempo, la vera sorpresa sarebbe l'entrata in scena di Leia.

Se la notizia del casting fosse confermata, potremmo quindi già iniziare a immaginare Obi-Wan Kenobi lasciare Tatooine per recarsi a visitare il suo vecchio alleato Bail Organa e la sua figlia adottiva.

Staremo a vedere. Se a marzo inizieranno le riprese, del resto, una comunicazione ufficiale potrebbe arrivare entro pochissimi mesi. Per altri approfondimenti, rimandiamo a tutto ciò che sappiamo sulla serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi.