Star Wars, la serie su Obi-Wan Kenobi ha trovato finalmente un regista

I fan di Star Wars che chiedevano da anni di vedere Obi-Wan Kenobi protagonista di nuove avventure sono stati accontentati, con una serie incentrata su di lui che sarà prodotta per la nuova piattaforma streaming Disney+. Ewan McGregor sarà il protagonista, ed è stato comunicato anche il nome della regista.

Si tratta di Deborah Chow, che ha lavorato in precedenza anche al progetto The Mandalorian. La serie su Kenobi, ancora senza un titolo ufficiale, sarà ambientata otto anni dopo gli eventi dell'Episodio III, La Vendetta dei Sith. Al momento non si conosce la data di uscita, né quella dell'inizio della produzione.

"Volevamo davvero scegliere un regista in grado di esplorare sia la calma determinazione che la ricca mistica di Obi-Wan in un modo che si integri perfettamente nella saga di Star Wars", ha dichiarato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm. "Considerando il lavoro fenomenale che ha svolto per lo sviluppo dei nostri personaggi in The Mandalorian, sono assolutamente sicura che Deborah sia la regista giusta per raccontare questa storia."

La serie su Kenobi sarà scritta da Hossein Amini, che sarà anche tra i produttori esecutivi insieme alla stessa Deborah Chow e a Ewan McGregor. Nonostante le reazioni alla trilogia prequel di Star Wars non siano state sempre positive, i fan hanno sempre espresso gradimento per l'interpretazione di McGregor nel ruolo che fu originariamente di Sir Alec Guinness, e non hanno mai smesso di sperare di rivederlo in azione con la spada laser. La partecipazione di McGregor alla premiere di Solo: A Star Wars Movie fu vista da molti come un indizio di un suo possibile ritorno.

In attesa di saperne di più su questo progetto, i fan di Star Wars aspettano The Mandalorian, in arrivo il 12 novembre su Disney+, e l'Episodio IX della saga, L'Ascesa di Skywalker, a dicembre al cinema.