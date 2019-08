Star Wars: nella serie TV dedicata ad Obi-Wan Kenobi sarà presente anche Luke Skywalker?

Dopo la conferma del ritorno di Ewan McGregor in Star Wars i fan hanno subito iniziato a speculare sulla possibile ambientazione della serie: una delle teorie più discusse riguarda la presenza o meno nello show di Luke Skywalker.

Come sicuramente sapete Obi-Wan Kenobi, dopo l'attacco ai Jedi, ha passato gli anni che intercorrono tra gli Episodi III e IV di Star Wars nascondendosi su Tatooine, pianeta dove è cresciuto anche il figlio di Anakin. Mark Hamill, storico volto di Luke Skywalker, non potrebbe riprendere il ruolo per ovvi motivi anagrafici, per questo sono in molti a pensare che nella serie TV ci sarà un recasting del Jedi più famoso dell'universo creato da George Lucas.

I fan hanno potuto avere un primo assaggio delle avventure di Obi-Wan nella collana di fumetti scritti da Jason Aaron, in cui il giovane allievo figlio di Darth Vader legge i diari scritti dal maestro, scoprendo che il personaggio con il volto di Ewan McGregor gli ha più volte salvato la vita, ha dovuto affrontare gli scagnozzi di Jabba the Hut e si è scontrato più di una volta con lo zio.

Nonostante questo Mark Hamill non sembra convinto riguardo il tempo passato da Luke su Tatooine, commentandolo in questo modo: "È un periodo molto noioso, sapete? Abitava in una fattoria di raccolta di umidità su un pianeta deserto. Yawn".

Non resta che aspettare il D23 per scoprire ulteriori informazioni sulla serie TV, ma siamo sicuri che i fan sarebbero entusiasti di rivedere Skywalker, anche solo in una breve cameo. Inoltre è stato confermato che The Mandalorian sarà presente alla convention ufficiale di Disney, chissà magari con un primo trailer dedicato alla serie.