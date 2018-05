Star Wars: la serie tv di Jon Favreau, avrà a bordo Doug Chiang ed Andrew L. Jones

Come sappiamo, Jon Favreau sta lavorando allo sviluppo di una nuova serie televisiva che sarà ambientata nella Galassia lontana, lontana, quella che al momento ci stiamo di nuovo godendo grazie all'arrivo in sala di Solo: A Star Wars Story.

In questo momento non conosciamo ancora il titolo della nuova serie di Jon Favreau, ma di certo sappiamo che si sta mettendo insieme la squadra di lavoro per realizzare il progetto Disney Lucasfilm.

È stato infatti riportato da THS, che Doug Chiang ed Andrew L. Jones sono stati assunti nel ruolo di production designer per questo ambizioso nuovo progetto del regista, che interpreta ormai da anni il ruolo del simpatico Happy nel Marvel Cinematic Universe.

Il duo ha lavorato all'adattamento live action del 2015, Il Libro della Giungla, sempre diretto da Favreau. Chiang è anche un veterano di Star Wars: ha infatti lavorato a Rogue One: A Star Wars Story, ai due primi prequel di Guerre Stellari, e anche a Star Wars: il Risveglio della Forza.

La squadra c'è e noi non vediamo l'ora di vedere finalmente questo nuovo prodotto approdare sul piccolo schermo. Voi siete curiosi quanto noi? Ditecelo nei commenti!