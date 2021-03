Star Wars, quali serie TV usciranno nel 2021 su Disney+? Il punto della situazione

L'assenza di The Mandalorian si sta facendo sentire per i fan di Star Wars anche perché la terza stagione non arriverà in tempi brevi. Nonostante questo, però, il 2021 sarà un anno ricchissimo di uscite legate all'universo di Star Wars. Vediamo di seguito quelle confermate.

Salvo ritardi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19, la prossima serie a vedere la pubblicazione su Disney+ dovrebbe essere Star Wars: The Bad Batch che approderà nella primavera di quest'anno, esattamente il 4 maggio prossimo. Si tratta di un sequel spin-off di The Clone Wars ambientato dopo la proclamazione dell’Impero.

Nel corso dell’anno (non si sa ancora il periodo preciso) verrà rilasciata anche Visions, la serie di corti animati in stile anime che sarà sviluppata dai migliori creatori di anime giapponesi. Nel mese di dicembre, invece, ci sarà spazio per The Book of Boba Fett e, probabilmente, della terza stagione di The Mandalorian. Saranno due prodotti separati, ma presenteranno alcuni stessi membri del cast e per questo motivo potrebbero uscire in momenti differenti a causa di ovvi motivi produttivi.

Per le altre serie dovremo aspettare il 2022. Obi-Wan Kenobi e Andor arriveranno certamente il prossimo anno, mentre ci sono anche tante altre serie annunciate durante l’Investor Day che attualmente non hanno ancora una data di rilascio. Tra queste potrebbero esserci delle sorprese come ad esempio A Droid Story, o qualcuno di quelli legati all'universo di The Mandalorian, come Ahsoka e Rangers of the New Republic che potrebbero arrivare quest'anno perché sotto l'occhio vigile degli stessi produttori di The Mandalorian. Tenendo, però, in considerazione le problematiche non ancora risolte della pandemia, attenetevi solo alle certezze iniziali.

A proposito di Star Wars, ecco l'esilarante storia del provino di Tom Holland per Star Wars.