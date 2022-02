Star Wars, quali serie TV usciranno nel 2022? Il calendario provvisorio

Con molti ritardi accumulati a causa dell'epidemia da Covid-19, il 2021 non si è chiuso al suo massimo in termini di serie Star Wars. Ma l'anno appena cominciato promette di pareggiare i conti con ben quattro, attesissime uscite fra nuovi show e seconde stagioni. Tre saranno dei live-action, una quarta animata più due possibili bonus.

Anno scarso e pieno di rinvii, ha chiuso non esattamente nel migliore dei modi il 2021, con la sua ultima serie distribuita che non ha convinto nemmeno i sostenitori di The Book of Boba Fett. Eppure, il nuovo corso impresso alle puntate dal ritorno di QUEL personaggio in The Book of Boba Fett, oltre agli innumerevoli altri camei in The Book of Boba Fett, sembra aver dato alla serie una marcia in più, gettando le basi per un finale esplosivo di The Book of Boba Fett e che potrebbe ricongiungersi con le serie programmate per l’anno in corso.

La prima è l’attesissimo Kenobi, show di mezzo che era stato pensato in origine per il grande schermo come una delle Star Wars Story, prima che il fallimento di Solo portasse all’abbandono del filone. La serie che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, dovrebbe essere ambientata su Tatooine nel periodo di esilio del maestro che intercorre fra la trilogia prequel e quella originale. La serie vedrà il ritorno, fra gli altri, dell’Hayden Christensen interprete di Anakin nella trilogia originale. Secondo molti insider, trattandosi della prima a essere distribuita, potrebbe coincidere con la data storica di Star Wars: il 4 Maggio.

La seconda prevista per il 2022 sarà Andor, spin-off dedicato all’omonimo personaggio apparso come spia della Ribellione in Rogue One: A Star Wars Story, il film di grande successo diretto da Gareth Edwards. Lo show con protagonista Diego Luna sarà ovviamente un prequel – secondo l’opinione di molti impostato come spy-story, visto il tenore di Cassian – visto che il personaggio ha perso la vita alla fine di Rogue One. Previsto il ritorno di alcuni personaggi del film: potrebbe uscire all’inizio dell’estate.

Secondo molti quotisti, The Mandalorian dovrebbe essere la penultima in scaletta. Ma considerando il periodo di distribuzione delle precedenti stagioni e i tempi di lavorazione (invece) più ridotti per una serie d’animazione, potrebbe essere la seconda stagione di The Bad Batch ad arrivare per terza. Inutile tenere conto, infatti, dell’uscita della precedente stagione: era quel famoso 4 Maggio che verrà probabilmente occupato da Kenobi. Potrebbe arrivare vero la fine dell’estate invece, riprendendo le vicende della squadra ribelle di cloni protagonisti del sequel diretto di The Clone Wars.

In questo modo, arriverebbe per quarta, chiudendo l’anno in bellezza, la terza stagione di The Mandalorian ormai indissolubilmente legata a The Book of Boba Fett. Molte le trame papabili di The Mandalorian 3, che potrebbe uscire a partire da fine ottobre e chiudersi così per la fine dell’anno, come le precedenti stagioni. Più improbabili i due bonus: sicuramente la serie su Ahsoka, che ha accumulato incredibili ritardi e potrebbe essere solo messa in lavorazione nel 2022, pronta per il 2023; più quotata invece, sempre per il discorso dei tempi ridotti dell’animazione, la ristretta A Droid Story. Voi quale aspettate di più? Ditecelo nei commenti!