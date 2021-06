Star Wars: quali altre serie usciranno nel 2021 su Disney+ dopo The Bad Batch?

Da quando la Disney ha acquistato la Lucasfilm nel 2012, sono arrivati tantissimi nuovi contenuti di Star Wars tra cui la prima serie Disney Plus di Lucasfilm, The Mandalorian, tuttavia siamo appena all’inizio di questa nuova entusiasmante fase.

Mentre Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha concluso i nove film della Skywalker Saga in modo abbastanza divisivo, c'è più azione in corso sul piccolo schermo in questo momento nell'universo di Star Wars.



The Mandalorian è stata presentata in anteprima su Disney+ nell'autunno 2019 ottenendo recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. Con The Bad Batch ora disponibile su Disney+ una nuova ondata ancora più ampia di contenuti di Star Wars sta iniziando a essere distribuita in streaming.



The Mandalorian funge da base per alcuni imminenti spin-off come Il libro di Boba Fett, Ahsoka e Rangers of the New Republic che porteranno tutti a un evento culminante della storia. Ewan McGregor riprenderà il ruolo di Obi-Wan Kenobi nella sua serie, mentre Cassian Andor di Rogue One e Lando Calrissian di Solo avranno i loro rispettivi show.

Ecco che cosa ci aspetta nel 2021:

Star Wars: Il libro di Boba Fett (dicembre 2021)

Dopo aver fatto un cameo durante la seconda stagione di The Mandalorian, l'iconico cacciatore di taglie Boba Fett interpretato da Temuera Morrison sarà il protagonista della sua serie in uscita questo Natale.



L'ultima volta che l'abbiamo visto, ha preso d'assalto l'ex palazzo di Jabba su Tatooine con Fennec Shand (Ming-Na Wen) e ha giustiziato Bib Fortuna (Matthew Wood). Reclamando un posto sul trono di Jabba, la serie probabilmente seguirà gli eventi di Boba che prende il controllo e gestisce l'impero criminale di Jabba.



Questa serie riprenderà direttamente da dove è finito The Mandalorian, il che significa che i personaggi della serie (incluso lo stesso Din Djarin di Pedro Pascal) probabilmente faranno delle apparizioni. Il palazzo di Jabba è stato protagonista di Star Wars - Il ritorno dello Jedi, mentre il pianeta più grande di Tatooine è apparso nella trilogia prequel, Star Wars - Una nuova speranza, The Clone Wars e Rebels.



Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez e Kathleen Kennedy saranno i produttori esecutivi, ancora non c'è una data di uscita ufficiale.

Star Wars: Visions

Lucasfilm sta entrando nel regno degli anime con una nuova serie antologica in 10 episodi chiamata Star Wars: Visions il cui teaser verrà diffuso all'Anime Expo Lite il 3 luglio, che si dice offra una prospettiva culturale fresca e diversificata sulla galassia molto, molto lontana. Sebbene non sia stato rivelato molto, i cortometraggi saranno creati dai principali studi di anime giapponesi e usciranno entro la fine dell'anno.



Quale delle due serie vi incuriosisce e aspettate con più ansia? Fatecelo sapere nei commenti!