Star Wars, Skeleton Crew avrà uno dei budget più alti di Disney+! Confermata uscita 2023?

Le riprese di Skeleton Crew, la nuova misteriosa serie tv di Star Wars diretta dal regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts e con protagonista Jude Law, sono iniziate da qualche giorno e in queste ore hanno preso a trapelare alcuni dettagli molto interessanti sulla produzione.

L'Hollywood Reporter ha infatti intercettato un nuovo documento relativo ai crediti d'imposta dello stato della California previsti per i grandi investimenti in ambito cinematografico e televisivo, e secondo quanto riportato il budget di produzione di Skeleton Crew equivale a circa $136 milioni: una cifra che lo collocherebbe tra le serie più costose di sempre per il servizio di streaming on demand Disney Plus. A questi $136 milioni, poi, la produzione potrà aggiungere i $20,9 milioni di dollari di finanziamento da parte dello stato della California.

Anche se finora non sono stati rivelati i numeri ufficiali, stando alle indiscrezioni dal dietro le quinte Obi-Wan Kenobi ha avuto un budget di produzione inferiore a The Mandalorian, quindi sarà interessante vedere come Jon Watts affronterà questo progetto, che ricordiamo racconterà "una storia in stile Amblin ambientata nel mondo di Star Wars" con un gruppo di bambini che si perde nello spazio della galassia lontana lontana.

Un altro dettaglio interessante segnalato dall'Hollywood Reporter è poi che Skeleton Crew dovrebbe esordire nel 2023, anche se al momento non ci sono dettagli più precisi relativi alla data d'uscita. Chiaramente, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.