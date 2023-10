Star Wars: Skeleton Crew, la data d'uscita è appena trapelata online col trailer leak?

Il francise di Star Wars si espande e accanto alle serie di successo ambientate in una galassia molto molto lontana, figura anche Skeleton Crew di Jon Watts (Spider-Man: Homecoming): sullo show con protagonista Jude Law non si sa ancora molto ma la data di uscita potrebbe essere già trapelata online!

Ma quando uscirà Skeleton Crew? Le notizie, al momento, non confortano i fan che per vedere la prima avventura nell'universo di Star Wars di Jude Law dovranno aspettare il 2024. Tuttavia, il trailer di Skeleton Crew è apparso sul web prima del previsto e potrebbe portare con sé una piccola sorpresa: la registrazione della serie TV, presso il Copyright Office degli Stati Uniti, infatti contiene molte informazioni sullo show con Jude Law, compresa la data di uscita.

Secondo quanto leggiamo, dunque, Skeleton Crew dovrebbe arrivare sul piccolo schermo a dicembre 2023, sebbene Lucasfilm parli di attendere fino all'anno prossimo. Le date non coincidono, probabilmente, per pochi giorni (nelle ipotesi più rosee aspettiamo Skeleton Crew per gennaio 2024) ma al momento non ci sono elementi che spingono per il debutto entro l'anno.

Watts ha anticipato che Skeleton Crew sarà un'avventura adatta a tutte le età: la serie TV vedrà al centro della narrazione un gruppo di 4 bambini che faranno u'incredibile scoperta sul loro pianeta natale per poi perdersi nella galassia.