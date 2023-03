Star Wars: Skeleton Crew, anche David Lowery nel roster di registi della serie Disney Plus

Le riprese della nuova serie tv Star Wars Skeleton Crew sono terminate da qualche mese, ma in queste ore sono emerse nuove informazioni sulla produzione ed è arrivata in rete la conferma che David Lowery ha fatto parte del roster di registi del progetto.

Il regista, che ha ritrovato nel cast di Skeleton Crew Jude Law, protagonista della serie targata Lucasfilm ma già interprete di Capitan Uncino nel remake live action Peter Pan & Wendy diretto proprio da Lowery e in arrivo sempre sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, si unisce ad un team di registi che include anche Daniel Kwan e Daniel Scheinert, i recenti vincitori dell'Oscar per Everything Everywhere All at Once.

Skeleton Crew è stata creata da Jon Watts, che ha diretto tutti e tre i film della saga di Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. Sebbene i dettagli della storia siano ancora tenuti segreti, la serie Disney+ si svolgerà nell'Era della Nuova Repubblica, dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi del 1983, e all'interno della Lucasfilm è stato descritto come 'la versione di Star Wars dei classici film d'avventura della Amblin'. La serie è stata girata col titolo di lavorazione "Grammar Rodeo", un riferimento a un episodio de I Simpson in cui Bart e tre dei suoi compagni di classe fanno un viaggio insieme noleggiando un'auto con una carta d'identità falsa.

Skeleton Crew non ha ancora una data d'uscita ma dovrebbe arrivare entro la fine del 2023, ovviamente in esclusiva su Disney Plus.