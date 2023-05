Star Wars: Skeleton Crew, Jon Favreu rassicura: 'La coesione del franchise è assicurata'

I giovanissimi personaggi di Star Wars: Skeleton Crew hanno spinto molti spettatori a interrogarsi sui possibili collegamenti col resto della saga, ma Jon Favreau, produttore esecutivo della serie TV in questine, ha approfittato di una recente intervista per ribadire l'estrema coesione del franchise.

"Una delle cose che più apprezzo della trasformazione dei nostri show" ha dichiarato Favreau, "è come il tono di ogni episodio – e in alcuni casi dell'intera serie – rifletta alla perfezione il narratore. Ecco perché The Mandalorian presenta molti toni diversi. Pur mantenendo una coerenza di fondo, registi diversi apportano prospettive differenti. La speranza è che ogni episodio sia diverso dall'altro, nonostante siano collocati in successione".

In particolare, in Skeleton Crew "ci sono [Jon] Watts e [Chris] Ford, insieme a una meravigliosa serie di registi. Alcuni hanno già lavorato con noi, altri no. Di conseguenza, ogni episodio ha la sua atmosfera peculiare". E la "contaminazione" ha anche a che fare con il pluripremiato film del 2022 Everything Everywhere All at Once, perché i The Daniels hanno firmato un episodio di Skeleton Crew. In presenza di una saga caratterizzata da una così grande varietà di sottogeneri, ne deriva perciò la possibilità di "superare ogni limite".

Stando alla sinossi ufficiale della serie, quest'ultima è "ambientata nell'Era della Nuova Repubblica e parla di un gruppo di ragazzini che, persi nella galassia di Star Wars, cercano di ritrovare la strada verso casa". Nel cast, figureranno Ryan Kiera Amstrong, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e il protagonista Jude Law, il cui ruolo in Skeleton Crew è stato svelato nel nuovo spot.

La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma debutterà su Disney+ nel 2023.