Star Wars Skeleton Crew, Jude Law sul suo personaggio: 'Avrà dei lati oscuri'

Nel corso di un'intervista concessa a Empire, Jude Law ha potuto parlare brevemente di Skeleton Crew, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars che lo vede protagonista. L'attore ha accennato ad alcuni aspetti non proprio rassicuranti del suo personaggio che sarà impegnato a guidare un gruppo di ragazzini nella galassia lontana lontana.

Secondo quanto è emerso dalle ultime indiscrezioni, il personaggio di Jude Law dovrebbe essere un Jedi, ma avrà qualche caratteristica insolita: sarà un personaggio molto più complicato e lascerà il pubblico col dubbio se si tratti di uno dei buoni o dei cattivi.

"Hanno bisogno di una guida, ma sono vulnerabili", ha dichiarato Law riferendosi ai giovani personaggi nella serie. "E così, mentre incontriamo tutti questi personaggi, ci si interroga su tutti loro. Il mio personaggio è gentile? Non lo è? Vuole solo che stiano bene e che tornino a casa. Ma se conoscete il lavoro di Jon e Chris, saprete che i ragazzi non rimarranno sempre al sicuro. Vedere questa galassia, questo mondo con cui tutti noi siamo cresciuti e abbiamo amato, e i rischi, le divisioni, gli eroi, i cattivi, attraverso gli occhi dei bambini, è un'idea brillante".

Oltre a Law, la serie vedrà la partecipazione di un cast di giovanissimi come Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith, che sono stati tutti scritturati per i ruoli principali della serie. Come confermato dall'autore di The Mandalorian Jon Favreau, Skeleton Crew avrà un tono spielberghiano che si adatterà perfettamente alle atmosfere di Star Wars.

Tuttavia, gli sceneggiatori hanno subito precisato che Skeleton Crew non sarà una serie per bambini.

Creata da Jon Watts e Chris Ford, Skeleton Crew mira a restituire le stesse emozioni dei classici film della Amblin Entertainment (la casa di produzione di Steven Spielberg artefice di film come I Goonies e E.T.). La serie si svolgerà dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi. Il progetto aveva in precedenza il titolo provvisorio di Grammar Rodeo, che faceva riferimento a un episodio dei Simpson in cui Bart scappa per una settimana con un'auto rubata.