Star Wars Skeleton Crew, Jude Law sul suo personaggio: 'È davvero contraddittorio'

Skeleton Crew sta per arrivare e porterà un personaggio del tutto inedito nell’universo di Star Wars. La nuova serie con protagonista Jude Law presenterà infatti una figura con un’importante connessione con la forza, ma che, non essendo un Jedi, è ancora terribilmente difficile da inquadrare nell'universo creato da Lucas.

Abbiamo già riportato il numero di episodi di cui sarà composta Skeleton Crew e, nonostante il debutto della serie tv sia ancora lontano, non possiamo non soffermarci a riflettere sulle parole di Jude Law in un’intervista con Entertainment Weekly a proposito del suo personaggio: “Non posso dirvi molto del mio personaggio. È una persona che i bambini incontrano nel loro tentativo di tornare a casa. È come gran parte del mondo che vivono: contraddittorio, a volte luogo di nutrimento, altre volte luogo di minaccia. Dato che è visto attraverso i loro occhi, a volte c’è una sorta di relazione giocosa tra i bambini e gli adulti, altre volte invece è cupo e spaventoso, come probabilmente appare il mondo a moltissimi undicenni”.

Il plot della serie si incentra sulla ricerca di una nuova casa da parte di quattro bambini che hanno fatto una tremenda scoperta sul proprio pianeta e che troveranno una misteriosa guida a ad aiutarli. Come detto, non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per il nuovo show targato Disney+, ma i fan più accaniti dell’universo creato da George Lucas potranno ingannare l’attesan con Ahsoka.

Noi, dal canto nostro, vi lasciamo con le parole degli sceneggiatori di Star Wars Skeleton Crew a proposito del tono della narrazione.