Star Wars Skeleton Crew, gli sceneggiatori sottolineano: 'Non sarà una storia per bambini'

Dopo che Jon Favreau ha ribadito come il tono spielberghiano sia perfetto per Star Wars: Skeleton Crew, gli sceneggiatori della serie hanno sottolineano un ulteriore punto: nonostante gli attori protagonisti siano giovanissimi, la storia non sarà soltanto roba "per bambini>".

Così ha dichiarato lo sceneggiatore Chris Ford al riguardo: "Il modo in cui [la presidentessa LucasFilm] Kathy [Kennedy] ci ha illustrato Amblin era pervaso dalla consapevolezza che non li avesse mai considerati film per bambini", dove Amblin rimanda ai prodotti sotto la Film Amblin Entertainment, come Balto, Caspet e Chi ha incastrato Roger Rabbit. "La posta in gioco è la più reale possibile: i ragazzi sono convinti di trovarsi su Andor". E le specificazioni sulla serie non finiscono qui: per Jon Favreau, con Star Wars: Skeleton Crew la coesione del franchise è assicurata.

Da parte sua, questo è stato il commento di Jude Law (che interpreterà un leader dal ruolo non ancora specificato): "[I ragazzi] hanno bisogno di una guida, ma sono ancora vulnerabili. Così, per tutto il tempo, ti ritrovi a interrogare le persone che li hanno incontrati. Il mio personaggio è davvero premuroso, non è vero? Be', desidera soltanto che tornino a casa sani e salvi. Ma se conosci il lavoro di Jon [Watts] e Chrs... allora saprai che i bambini non si trovano sempre al sicuro". Nel cast, oltre a Law, figureranno anche Ryan Kiera Armstrong, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e molti altri celebri attori.

Ambientata nello stesso arco temporale di The Mandalorian, la serie debutterà su Disney+ nel corso del 2023.