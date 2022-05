Star Wars: Skeleton Crew, la serie tv di Jon Watts sarà 'i Goonies nello spazio'

Alla Star Wars Celebration è stata annunciata la nuova serie Star Wars Skeleton Crew, che ha dato finalmente un titolo (e un volto, quello del protagonista Jude Law) al misterioso progetto creato e diretto da Jon Watts, regista dei film di Spider-Man per il MCU.

Nelle scorse settimane vi avevamo già anticipato che questa nuova serie tv di Star Wars avrebbe seguito le atmosfere Amblin e si sarebbe concentrata su un gruppo di protagonisti molto giovani, e adesso grazie alle nuove informazioni diffuse da Kathleen Kennedy possiamo rivelarvi qualche dettaglio in più: a quanto pare, infatti, Star Wars: Skeleton Crew è stato pensato come 'i Goonies nello spazio', una definizione che rispecchia in pieno i precedenti rapporti.

Parlando con ComicBook per una recente intervista dalla Star Wars Celebration, il dirigente dello studio ha rivelato che è stato lo stesso Jon Watts a proporre l'idea alla Lucasfilm, che lo studio ha immediatamente approvato: “Jon Watts è venuto da me" ha detto la Kennedy, "desideroso di entrare nell'universo di Star Wars, e aveva questa idea incredibile di realizzare una specie di versione dei Goonies ambientata nello spazio. Inutile dire che ho detto subito di sì. E da quel momento, il progetto si è evoluto seguendo quelle direttive originali, e soprattutto quell'entusiasmo contagioso".

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che nelle scorse settimane la Marvel ha annunciato che Jon Watts non dirigerà più il film dei Fantastici Quattro attualmente in produzione, ma sia i Marvel Studios che la Sony si aspettano che il regista torni in sella per i prossimi film di Spider-Man con protagonista Tom Holland.