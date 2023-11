Star Wars: Skeleton Crew, la serie tv con Jude Law uscirà molto più tardi del previsto?

Nel 2024 dovrebbero arrivare ben 5 nuove serie tv di Star Wars grazie alla piattaforma di streaming on demand Disney+, ma nuove indiscrezioni appena emerse avvertono i fan circa un possibile ritardo di Star Wars: Skeleton Crew, la miniserie di Jon Watts con protagonista Jude Law.

In queste ore, infatti, tanto il sito Bespin Bulletin quanto il noto portale Making Star Wars, storicamente molto affidabile per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi alla saga creata da George Lucas, riferiscono che Star Wars: Skeleton Crew è stata rinviata di un intero anno nel calendario Lucasfilm: la serie Disney+, creata da Jon Watts e Christopher Ford, non ha mai avuto tecnicamente una data d'uscita confermata, ma essendo stata presentata alla Star Wars Celebration con un primo teaser trailer (i primi video dal set risalgono addirittura al 2022 durante la D23) molti si aspettavano un'uscita nel corso del 2024.

Probabilmente a seguito dello sciopero del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG-AFTRA che quest'anno ha paralizzato Hollywood per diversi mesi la serie ha subito alcuni rallentamenti non meglio specificati, ma stando così le cose sembrerebbe che Star Wars: The Acolyte sarà la prima serie tv della saga ad arrivare nel 2024, probabilmente a fine estate.

Ricordiamo che Skeleton Crew, oltre al protagonista Jude Law, includerà un cast di giovani attori che include Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith e Ryan Kiera Armstrong. Il team di registi include Jon Watts, Christopher Ford, David Lowery, i Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni.