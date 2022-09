Star Wars Skeleton Crew: svelati due nuovi membri del cast della serie con Jude Law?

Il D23 ha mostrato le prime immagini di Skeleton Crew, la nuova serie tv di Star Wars in arrivo su Disney Plus, e ora un nuovo rapporto potrebbe aver anticipato l'arrivo di due nuovi membri del cast.

Come saprete, infatti, le riprese di Skeleton Crew sono attualmente in corso ma finora Jude Law è l'unico membro del cast confermato a far parte della serie: secondo una nuova pubblicazione di Cinelinx, però, Ravi Cabot-Conyers e Kryiana Kratter potrebbero aver ottenuto dei ruoli principali nella produzione. Per chi non lo sapesse, Kratter è conosciuta per il suo ruolo in Bunk'd di Disney Channel, mentre Cabot-Conyers è stato il doppiatore di Antonio nella versione originale di Encanto, il 60esimo Classico Disney.

Alla d23 è stato confermato che Star Wars: Skeleton Crew racconterà la storia di quattro ragazzi che si perdono nella vasta galassia e che dovranno cercare di ritrovare la strada di casa, capitanati dall'unico adulto del gruppo, Jude Law. Ravi Cabot-Conyers e Kryiana Kratter di certo rispondono all'identikit dei giovani protagonisti della storia, descritta in precedenza come una sorta di 'Goonies nello spazio di Star Wars'. Al momento non ci sono conferme ufficiali, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Skeleton Crew non ha ancora una data d'uscita, ma sarà anticipata da The Mandalorian 3 e da Ahsoka, che invece arriveranno nel 2023. Altri appuntamenti con la saga di Star Wars, mentre è attualmente in corso la pubblicazione della nuova serie Andor, saranno gli show animati The Bad Batch 2 e Tales of the Jedi, in arrivo rispettivamente il 4 gennaio 2023 e il 26 ottobre 2022.