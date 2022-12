Star Wars Skeleton Crew: svelato il personaggio di Jude Law nel nuovo spot Disney+

Qualche giorno fa, la Disney ha diffuso un nuovo spot ufficiale con tutte le anticipazioni delle nuove serie in arrivo sulla piattaforma Disney+. Tra queste, oltre alle novità MCU, ci sono anche gli show a tema Star Wars. Oltre alla terza stagione di The Mandalorian e all'attesissima Ahsoka, c'è anche la misteriosa Skeleton Crew con Jude Law.

La serie Disney+ sarà incentrata su un gruppo di ragazzi sperduti nella galassia alla ricerca di un modo per tornare a casa, mentre Jude Law (Animali Fantastici) sarà il protagonista dello show come uno dei pochi membri confermati del cast. Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) e Christopher Ford (Chaos Walking) hanno sviluppato il progetto, ambientato nello stesso periodo di The Mandalorian, e ora è stato rivelato un nuovo aspetto del misterioso personaggio di Law.

L'anteprima di Disney+ mostra l'attore con un cappuccio e apparentemente in fuga. Si pensa che si unirà ai ragazzi nel loro viaggio, e recenti voci indicano che sarà lui a guidare il gruppo come una sorta di leader. Sullo stesso soggetto, Making Star Wars ha condiviso oggi una notizia che rivela che il personaggio di Law e il suo equipaggio saranno, a un certo punto, "ospiti" di un "hotel lussuoso". Le persone che vi si trovano sono descritte come "ricche quanto quelle viste a Canto Bight", mentre si dice che la location sia tra le più grandi create per Star Wars: Skeleton Crew.

"Questa sequenza è grande", rivela il sito. "Sono stati realizzati moltissimi costumi per i ricchi ospiti e i servitori di questo set e di questa location. Quindi immagino che le spese di produzione siano giustificate dall'importanza che riveste per la narrazione complessiva".

Ora più che mai siamo decisamente incuriositi da questa serie e ci aspettiamo che sia più di una semplice variazione sul tema rispetto alle altre storie raccontate su Disney+. In effetti, si vocifera che si legherà persino a show come The Mandalorian e Ahsoka, quindi è probabile che sia una parte fondamentale di ciò che Jon Favreau e Dave Filoni hanno pianificato per questo specifico angolo della galassia.

Un altro appuntamento con la saga di Star Wars, mentre è attualmente terminata la programmazione della nuova serie Andor, sarà quello con la seconda stagione di The Bad Batch 2 in arrivo il 4 gennaio 2023.