Star Wars: Skeleton Crew, un video dal set mostra un personaggio in sella ad uno speeder!

In California sono in corso le riprese di Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie dello Star Wars Universe creata da Jon Watts e Christopher Ford. Lo show sarà ambientato durante il periodo di The Mandalorian e seguirà un gruppo di bambini perduti nella galassia che cercano di ritrovare la propria strada di casa.

Jude Law sarà la star di Skeleton Crew, con al suo fianco Ravi Cabot-Conyers e Kryiana Kratter nei panni dei giovani protagonisti.

Bespin Bulletin ha pubblicato un nuovo video su YouTube che sembra mostrare un bambino alla guida di uno speeder; molto probabilmente si tratta di Cabot-Conyers (o della sua controfigura). Su Everyeye trovate le prime immagini di Skeleton Crew.



Non ci sono molte altre notizie in merito allo show, che arricchirà il pacchetto di serie tv dello Star Wars Universe dopo la produzione di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Andor.



Settimana scorsa sono stati pubblicati i primi episodi della serie con Diego Luna, che riprende il ruolo interpretato nello spin-off cinematografico Rogue One: A Star Wars Story.

Il film di Gareth Edwards è stato il più acclamato da stampa e fan del ciclo contemporaneo di Star Wars, che comprende anche la tanto discussa trilogia sequel che conclude la narrazione degli Skywalker.



Per preparavi alla serie con Diego Luna recuperate il trailer di Andor, la nuova serie Disney+.