Star Wars, nello speciale Lego Rey viaggia nel tempo e incontra il giovane Luke Skywalker

Sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 17 novembre, in occasione del Life Day caro ai fan della saga, l'Holyday Special di Lego Star Wars. Fungerà da filo conduttore, a quanto riporta Entertainment Weekly, Rey Skywalker, che viaggerà nel tempo e incontrerà diversi personaggi storici della saga, come il giovane Luke Skywalker.

Come si vede nell'immagine in calce alla notizia, pubblicata in esclusiva da EW, Rey combatterà anche con Darth Vader.

"Lo speciale natalizio presenta qualcosa che non vedrete mai in Star Wars, altrimenti tutti i personaggi di tutte le linee temporali si scontrerebbero" ha detto il produttore esecutivo James Waugh. "Solitamente gli story group sono preoccupati di mantenere tutta questa fantastica galassia coesa e coerente, è stato liberatorio e divertente fare qualcosa di diverso."

Il Lego Star Wars Holiday Special, che celebra il Life Day (festività simile al Ringraziamento introdotta nell'universo di Guerre Stellari nel 1978), riunirà altri personaggi come Finn, Poe, R2-D2, Rose, Chewbacca e BB-8. Lo speciale è ambientato dopo L'Ascesa di Skywalker, con Rey e BB-8 che visitano un misterioso tempio Jedi per acquisire nuove conoscenze sulla Forza. Rey si ritrova presto coinvolta in eventi della storia di Star Wars, incontrando, oltre a Luke Skywalker e a Darth Vader, anche personaggi come Yoda e Obi-Wan Kenobi.

"Volevamo davvero creare un pezzo di intrattenimento che potesse essere guardato ogni anno" ha continuato Waugh. "In quest'era di nuovi contenuti ininterrotti, qualcosa a cui poter tornare ogni anno è raro. Ciò che mi entusiasma è che penso che ce l'abbiamo fatta, e la storia ha un cuore."

