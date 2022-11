Star Wars: una spettacolare fan art si chiede 'e se Qui-Gon fosse sopravvissuto?'

Mentre il destino di Star Wars al cinema appare sempre più confuso, la Lucasfilm sta dimostrando di avere le idee ben chiare almeno dal punto di vista delle serie su Disney+, con le ultime uscite Tales of the Jedi e soprattutto Andor, che stanno convincendo tutti i fan della saga. Eppure, c'è sempre qualche fan nostalgico che si chiede: "E se...?".

Solo quest'anno abbiamo visto l'arrivo di The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, con Andor che sta ancora proseguendo nella sua narrazione ed è giunto al decimo episodio della sua prima stagione. Dopo Tales of the Jedi questa settimana arriverà anche un nuovo corto con Grogu protagonista, mentre nel 2023 ci sarà da divertirsi. Non solo la terza stagione di The Mandalorian, ma anche The Bad Batch 2, Skeleton Crew e chissà se faremo in tempo a vedere The Acolyte, la serie ambientata nell'Alta Repubblica le cui riprese sono appena cominciate.

Dopo il debutto dell'antologia animata What If...? dei Marvel Studios lo scorso anno, alcuni fan di Star Wars sono diventati ossessionati dall'idea di realizzare una serie simile ambientata nella galassia lontana lontana, che esplori altre linee temporali in cui la Saga degli Skywalker si è svolta in modo molto diverso. Un utente in particolare ha realizzato una fan art davvero spettacolare che, oltre che chiedersi cosa sarebbe successo se Qui-Gon Jinn non fosse morto nello scontro con Darth Maul in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, ritrae il personaggio accanto a Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Ahsoka Tano.

"E se Qui-Gon fosse sopravvissuto?" è solo una delle tante affascinanti possibili trame che potrebbero essere esplorate in una serie del tipo What If..., anche se la più popolare tra i fan è la domanda: "E se Anakin non fosse mai passato al Lato Oscuro?". Domande destinate probabilmente a rimanere senza una risposta precisa.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione della 1x10 di Andor, uscita proprio oggi su Disney+.