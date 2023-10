Star Wars, spiegazione di quella scena di Ahsoka: cosa significa?

La miniserie Ahsoka si è conclusa ieri con l'ottavo e ultimo episodio che in realtà ha lasciato i fan con molte più domande che risposte. Sicuramente si è trattato di un finale emozionante anche se ora la posta in gioca è diventata davvero scottante. Tuttavia, una sequenza in particolare sta alimentando il dibattito tra tutti i fan di Star Wars.

Una delle domande più grandi sollevata dal finale è stata: cosa c'entra il misterioso uccello che Ahsoka Tano (Rosario Dawson) vede vegliare su di lei sul pianeta Peridea? Se avete seguito il viaggio di Ahsoka nella lunga storia di Star Wars, dovreste già sapere quanto il gufo sia fondamentale per il personaggio. Se invece siete fan di Star Wars più occasionali ve lo spieghiamo noi.

Uno degli archi narrativi più importanti di Star Wars: The Clone Wars è stato l'Arco di Mortis. Quella storia vide Anakin Skywalker, Ahsoka e Obi-Wan Kenobi attratti dal regno ultraterreno del Pianeta Mortis, dove incontrarono "Gli Eletti", ovvero una famiglia di tre potentissimi utilizzatori della Forza noti come "La Figlia", "Il Figlio" e "Il Padre". Nel frattempo, leggete la nostra recensione di Ahsoka.

Sebbene tutti e tre gli esseri fossero profondamente sintonizzati con la Forza, ognuno di loro manifestava queste capacità in modi nettamente diversi: La Figlia sfruttava il potere benevolo del Lato Chiaro; il Figlio assaporava il potere distruttivo del Lato Oscuro, mentre il Padre usava il suo amore e la sua saggezza per bilanciare i poteri contrastanti dei suoi figli. Gli Dei di Mortis speravano di usare Anakin, il Prescelto, come loro nuovo avatar, ma il Padre e il Figlio non riuscivano a mettersi d'accordo su come farlo.

Il conflitto dell'Arco di Mortis vide il Figlio corrompere Ahsoka e farne il suo burattino nella lotta contro Anakin e Obi-Wan, mentre il Figlio cercava di uccidere il Padre usando il mistico Pugnale di Mortis. Durante il combattimento, il Figlio pose fine al suo controllo su Ahsoka spegnendo la sua forza vitale; tuttavia, quando il Figlio uccise accidentalmente la sua stessa sorella con il pugnale, fece in modo che il Padre e Anakin trasferissero il suo restante potere di Forza nel corpo di Ahsoka, ripristinando la sua vita.

Fin dalla prima "rinascita" di Ahsoka nell'Arco di Mortis, è stata seguita da "Morai", un uccello convor femmina che si pensava fosse una compagna spirituale della Figlia o una manifestazione dell'essere simile alla dea in forma animale. Morai è apparsa in momenti chiave della vita e del viaggio di Ahsoka, a significare che la Figlia (o la luce della Forza) veglia ancora su di lei.

Questo inquadra Ahsoka come qualcosa di più significativo di una semplice Jedi: è un avatar della luce della Forza, specialmente ora che è diventata "Ahsoka la Bianca", dopo la sua esperienza di quasi-morte nel Mondo tra i Mondi.

L'apparizione di Morai su Peridea è un segnale per Ahsoka (come per Baylan Skoll) che il potere degli Oni è presente sull'antico mondo, il che potrebbe tradursi in grandi sviluppi per il prossimo capitolo della sua storia e forse in un modo per tornare alla sua galassia.