Star Wars, spunta un retroscena su Gina Carano: avrebbe avuto una serie da protagonista

La notizia del giorno nell'universo Star Wars è quella del licenziamento di Gina Carano, che ha interpretato Cara Dune in The Mandalorian, a causa di un post a dir poco incauto in cui ha paragonato il trattamento subito dai repubblicani a quello riservato agli ebrei durante il nazismo. L'attrice non farà più parte della serie, né del franchise.

Prima di questa clamorosa decisione, però, sembra che Lucasfilm avesse intenzione di affidare a Gina Carano il ruolo di protagonista in un nuovo progetto legato a Star Wars, probabilmente una serie spin-off. Almeno, è quanto afferma The Hollywood Reporter, una cui fonte avrebbe parlato di un annuncio in tal senso programmato per l'Investor Day della Disney lo scorso dicembre, poi saltato a causa di altre polemiche innestate dall'attrice.

Negli ultimi mesi, infatti, Gina Carano ha utilizzato spesso i social per lanciare altri messaggi controversi, dall'utilità delle mascherine anti-Covid al vaccino, sostenendo poi le accuse di brogli di Donald Trump dopo le elezioni presidenziali USA che hanno visto vincitore il democratico Joe Biden. "Sono due mesi che cercano un motivo per licenziarla" avrebbe rivelato la fonte, spiegando che l'ultima "bravata" è stata quella che ha spinto Lucasfilm alla decisione.

Gina Carano ha debuttato nel ruolo di Cara Dune nell'episodio intitolato Sanctuary della prima stagione di Star Wars: The Mandalorian, diventando presto uno dei personaggi più amati dal pubblico. A questo punto, sembra proprio però che abbia perso l'occasione per diventare ancora più centrale nel franchise creato da George Lucas.