Star Wars, una star di Chernobyl e His Dark Materials si unisce al cast di Andor

Le riprese di Andor si stanno svolgendo in questo periodo nel Regno Unito, e in attesa la data di debutto su Disney+, Deadline ha svelato l'ultima new entry del cast della serie di Star Wars incentrata sulla spia ribella interpretata da Diego Luna.

Il sito ha infatti reso noto che Robert Emms, attore noto per i suoi ruoli nelle serie HBO Chernobyl e His Dark Materials, si è unito ufficialmente ai già confermati Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard, Fiona Shaw, e Kyle Soller. L'attore è apparso anche in serie TV quali Atlantis, Happy Valley e Cleaning Up, mentre i suoi crediti cinematografici includono War Horse, Apostasy e Jurassic World: Il regno distrutto.

Ambientata prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, la serie sarà composta da 12 episodi diretti da Toby Haynes (indicato da Deadline come capo regista), Ben Caron e Susanna White, mentre della sceneggiatura si sono occupati tra gli altri Stephen Schiff e Tony Gilroy, quest'ultimo già co-autore di Rogue One. La data di uscita non è ancora stata rivelata, ma il sito conferma che la serie approderà su Disney+ nel corso del 2022.

Dopo Il Libro di Boba Fett (dicembre 2021) e Andor dovrebbe seguire Obi-Wan Kenobi, serie ambientata diversi anni dopo la Vendetta dei Sith che firmerà l'atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader.