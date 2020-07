Star Wars, la star di Daredevil prenderà parte alla prossima serie? Scopriamolo insieme

Vincent D'Onofrio ha interpretato uno dei villain più amati di sempre in Daredevil e ora sembrerebbe pronto a passare ad un altro franchise di grande successo come quello di Star Wars per il quale non ha mai nascosto la sua immensa passione.

L'attore che ha preso parte a moltissime produzioni di successo tra cui Full Metal Jacket e Law & Order: Criminal Intent sembrerebbe pronto a prendere parte ad una nuova serie dedicata a Lando Calrissian di cui si parla da parecchio tempo. Per l'interprete di Kingpin questa sarebbe veramente una grande opportunità.

Vincent D'Onofrio in qualità di cattivo di una serie Marvel, ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica, quindi di certo meriterebbe un ruolo in una produzione del genere. Tra l'altro l'attore non ha mai negato il suo grande amore per il mondo di Star Wars e ha anche avuto modo di pilotare il Millenium Falcon l'anno scorso al lancio di Star Wars Land nei Parchi Disney.

D'onofrio che ha da poco festeggiato i suoi 61 anni, sembra non essersi ancora rassegnato alla cancellazione della serie che lo ha consacrato come un villain ineguagliabile. In molti si chiedono se potremo ancora vedere Kingppin in Daredevil. Difficile a dirsi ma, nemmeno un ruolo in una serie Star Wars sarebbe poi tanto male.