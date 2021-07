Star Wars, una star di Old vuole interpretare il fratello di Cassian Andor nella serie

Se mai Lucasfilm avesse bisogno di un attore che possa vestire i panni del fratello di Cassian Andor, Gael Garcia Bernal, star del nuovo film di M. Night Shyamalan Old, si è detto interessato a collaborare con Diego Luna per la serie Disney+ di Star Wars che lo vedrà come protagonista.

"Se Cassian Andor dovesse trovare un fratello perduto o qualcosa del genere, allora forse potrebbero chiamarmi" ha dichiarato Garcia, che ha già recitato al fianco del collega e amico nell'acclamato Y tu mamá también - Anche tua madre di Alfonso Cuarón. "O il suo antagonista. Sarebbe davvero fantastico! In una galassia lontana! Voglio dire, mi incuriosisce. Se accadesse qualcosa di interessante... immagino che prenderei in considerazione questa possibilità."

Ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story e descritta come una serie spy-thriller, Cassian Andor seguirà le avventure della spia ribelle durante l'apice del potere dell'Impero. Il cast includerà tra gli altri Stellan Skarsgard, Alan Tudyk, Adria Arjona, , Kyle Soller, Denise Gough e Genevieve O’Reilly, con quest'ultima che riprenderà i panni di Mon Mothma, fondatrice e leader dell'Allenza Ribelle. L'uscita è prevista per un generico 2022.

Nel frattempo, a proposito della galassia lontana lontana, sono emersi in rete dei rumor secondo cui la serie su Obi-Wan includerà anche una giovane principessa Leia.