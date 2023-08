Star Wars, tutta la storia di Ahsoka: la racconta Rosario Dawson

Manca poco all'arrivo su Disney+ di Ahsoka, serie che seguirà le vicende della Jedi conosciuta in tutto il mondo per essere l'allieva di Anakin Skywalker in Clone Wars. Rosario Dawson, che tornerà a prestare il volto al personaggio dopo The Mandalorian 2, ha svelato qualcosa in più sulla storia.

Mentre è stata svelata la durata dei primi due episodi di Ahsoka, l'attrice protagonista, in una recente clip promozionale, ha dato qualche pillola ai fan riguardo il racconto che coinvolgerà uno dei Jedi più amati dal grande pubblico. Ahsoka, per anni, è stato un personaggio principalmente legato al mondo animato, ma con la seconda stagione di The Mandalorian sembra aver finalmente trovato il suo posto anche nel mondo del live action.

In una clip in cui cerca di spiegare in 30 secondi da cosa parte la storia di Ahsoka, si è potuto capire tranquillamente come la serie si proponga come una "continuazione" di Rebels, altra serie animata di enorme successo del franchise di Star Wars sempre curata da Dave Filoni. "Con i fan di Star Wars, ci sono persone che guardano davvero solo i film, ma ora e soprattutto con The Mandalorian, sempre più persone guardano gli spettacoli live-action. E poi ci sono persone che guardano gli spettacoli animati", ha spiegato la Dawson. "C'è anche un livello oltre tutti i libri e le fan fiction. Ci sono diversi livelli nella famiglia di Star Wars, ed è sempre stato molto considerato per assicurarsi che tutti possano guardarlo" ha concluso.

Nel frattempo cerchiamo di rispondere alla domanda di molti fan: Ashoka sarà il sequel di Rebels? Proviamo a spiegarlo nel nostro speciale dedicato alla serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!