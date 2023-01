Solo: A Star Wars Story, Emilia Clarke è aperta a un ritorno nei panni di Qi'ra?

Mentre quest'anno la vedremo esordire nel Marvel Cinematic Universe all'interno dell'attesissima serie Secret Invasion, in arrivo in streaming su Disney+, Emilia Clarke ha commentato la possibilità di un suo ritorno all'universo di Star Wars. L'attrice di Game of Thrones ha interpretato infatti Qi'ra nello spin-off Solo: A Star Wars Story.

Nonostante le recensioni generalmente positive ricevute all'epoca della sua uscita, Solo: A Star Wars Story non ha ottenuto un'ottima performance al box-office, anche per via di un'uscita a maggio mentre i precedenti film di Star Wars erano usciti a dicembre andando subito bene al botteghino. Così, la storia del giovane Han Solo interpretato da Alden Ehrenreich e della Qi'ra di Emilia Clarke è rimasta sospesa in un limbo dal quale non sembra uscirà molto presto.

In una recente intervista rilasciata a IndieWire mentre si trovava al Sundance Film Festival, Emilia Clarke ha dichiarato se sarebbe disposta a tornare nel ruolo di Qi'ra in un altro progetto di Star Wars. L'attrice, che debutterà nel MCU in Secret Invasion questa primavera, ha dichiarato che il ritorno nella galassia lontana lontana non è qualcosa che sta attivamente perseguendo, ma non sarebbe nemmeno necessariamente contraria.

"Voglio dire... al momento no. Sarebbe bello, sarebbe molto bello. Ma mi sto davvero divertendo con la Marvel, sono assolutamente fantastici".

Pare che Solo: A Star Wars Story abbia avuto un budget di produzione di circa 275 milioni di dollari, da qui il flop per il suo incasso di 393 milioni di dollari, soprattutto se al budget aggiungiamo le spese di stampa e marketing. Di fatto, rimane il film che ha incassato meno dell'intero franchise di Star Wars. Anche solo dal punto di vista economico, quindi, il prequel non ha avuto il successo che Disney e Lucasfilm si aspettavano e i segnali di interesse del pubblico verso un sequel sono stati davvero pochi.

Lo stesso Ron Howard ha escluso un sequel di Solo nell'immediato futuro. In precedenza, la stessa Emilia Clarke ha affermato il desiderio di voler approfondire il rapporto tra Han e Qi'ra.