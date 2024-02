Star Wars, lo struggente addio di Dave Filoni a Carl Weathers: 'La sua eredità rimarrà'

La scomparsa di Carl Weathers ha lasciato sicuramente un vuoto enorme nel mondo di Hollywood e di tutte quelle persone cresciute con le sue imprese sul grande e piccolo schermo. Una di queste è stato senz'altro Dave Filoni, che ha avuto il piacere di lavorare con lui durante le tre stagioni di The Mandalorian. L'autore lo ha ricordato con affetto.

Parlando con Entertainment Tonight in occasione della 51esima edizione dei Saturn Awards, Filoni ha ricordato il periodo trascorso con Weathers, che ha interpretato il ruolo di Greek Karga in The Mandalorian ed è stato anche regista di due episodi dell'acclamata serie.

Nel suo struggente tributo, Filoni ha lodato l'"energia" che Weathers portava alla produzione e ha dichiarato che la sua eredità di attore sarà ben conservata in futuro. Avete recuperato anche l'omaggio di Sylvester Stallone?

"Era il migliore, non so come descriverlo. Solo il fatto di averlo incontrato, di averlo conosciuto... È stato uno dei primi che ho diretto, ed era anche un regista eccezionale... era fantastico sia sul set che lontano dalla macchina da presa. Jon [Favreau] e io siamo rimasti entusiasti di ciò che ha fatto come Greef Karga e anche del suo lavoro come regista per noi... solo l'energia, la forza che portava nella sua statura e nella sua voce... Voglio dire, è dura. Ci mancherà moltissimo... e la sua eredità continuerà in modi che non possiamo nemmeno immaginare".

Weathers è stato una presenza costante in The Mandalorian per tutte le prime tre stagioni dello show, interpretando il ruolo di Greef, l'Alto Magistrato ed ex capo della Gilda dei Cacciatori di Taglie che ha fornito a Din Djarin (Pedro Pascal) la taglia che lo ha aiutato a entrare in contatto con Grogu. Inizialmente il personaggio di Weathers doveva apparire in una manciata di episodi, ma il suo ruolo è stato ampliato dopo che il creatore Jon Favreau ha apprezzato la sua interpretazione di Greef e si è assicurato una nomination agli Emmy per il suo lavoro nella seconda stagione.

Weathers ha diretto due episodi della serie Star Wars: l'acclamato episodio "Capitolo 12: L'assedio" della seconda stagione e "Capitolo 20: Il trovatello" della terza stagione.