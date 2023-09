Star Wars, svelata definitivamente la timeline di Ahsoka?

Sappiamo già in che periodo è ambientato Ahsoka, il nuovo show di Star Wars con protagonista Rosario Dawson, che interpreta la versione più adulta dell'ex-padawan di Anakin Skywalker, ma nel corso dell'episodio 7 siamo sicuramente venuti a conoscenza di maggiori dati che confermano in maniera definitiva la timeline degli eventi della miniserie.

Molti pensavano che Ahsoka fosse ambientato intorno all'11 ABY (dopo la Battaglia di Yavin), ovvero all'incirca nello stesso periodo della terza stagione di The Mandalorian. In apertura dell'episodio 7, la Hera Syndulla di Mary Elizabeth Winstead è stata vista incontrare un comitato di senatori della Nuova Repubblica e altre personalità pubbliche.

Durante questa scena, viene interrogata e persino criticata per essersi recata sul pianeta Seatos senza l'autorizzazione della Nuova Repubblica.

Il Carson Teva di Paul Sun-Hyung Lee alla fine è entrato nella stanza per sostenere Hera e a un certo punto ha anche confermato esattamente dove Ahsoka si colloca nella linea temporale di Star Wars. Quando Hera ha usato il termine "residuo imperiale", il senatore Xiono di Nelson Lee è intervenuto dicendo: "Non c'è alcuna prova di un coordinamento tra le forze imperiali sparse e in diminuzione".

Questo ha fatto sì che Carson Teva si alzasse immediatamente e riferisse a Xiono "del conflitto su Mandalore". Il riferimento è ovviamente agli eventi accaduti durante la terza stagione di The Mandalorian, quando il Din Djarin di Pedro Pascal e la Bo-Katan Kryze di Katee Sackhoff hanno portato un gruppo di Mandaloriani uniti sul loro pianeta natale per scoprire che Moff Gideon lo aveva trasformato in una base imperiale pienamente operativa.

Questo rapido riferimento da parte di Teva ha confermato che l'episodio 7 di Ahsoka si svolge qualche tempo dopo la terza stagione di The Mandalorian, e poiché Teva ha avuto un ruolo ricorrente in altri episodi di Ahsoka, è lecito supporre che l'intero episodio sia successivo alla terza stagione di The Mandalorian.

Dopodiché vengono rivelati indirettamente altri dettagli sulla timeline.

Mentre Ezra Bridger viaggiava con Sabine Wren attraverso le terre desolate di Peridea, cercava di aggiornarsi su tutto ciò che era accaduto nella galassia di Star Wars da quando era partito. Ezra ha iniziato a citare alcuni dei dettagli che Sabine gli ha raccontato e a un certo punto ha dichiarato che "Zeb sta addestrando reclute" per la Nuova Repubblica.

Questa potrebbe essere stata solo una battuta divertente per i fan di Star Wars Rebels, visto che è stata la prima volta che il nome del personaggio è stato menzionato in Ahsoka, ma ha anche rivelato che lo show Disney+ segue direttamente gli eventi della terza stagione di The Mandalorian.

Zeb ha avuto un cameo nella terza stagione di The Mandalorian, dove lo si vedeva indossare l'equipaggiamento della Nuova Repubblica. Ciò significa che all'epoca il Lasat era impiegato e forniva i suoi servizi alla Nuova Repubblica e, poiché Sabine ha detto a Ezra che lo è ancora, è lecito supporre che Ahsoka si svolga nella linea temporale immediatamente successiva all'apparizione di Zeb in The Mandalorian.