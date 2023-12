Star Wars, svelata la line-up ufficiale delle uscite streaming 2024

Vi avevamo già anticipato le serie Star Wars in arrivo nel 2024, ma adesso attraverso un comunicato ufficiale è arrivata anche la conferma di Disney e Lucasfilm, per quel che riguarda l'universo di Star Wars, tra prodotti originali e nuove stagioni di prodotti già avviati. Con la Marvel che avrà solo Deadpool 3, Star Wars invece non rallenterà.

La Disney è sempre uno degli studios più attivi del settore. A seguito di una prolungata interruzione dei lavori a Hollywood, il 2024 non sarà così impegnativo come ci si aspettava per lo studio, ma ci sarà comunque molta carne al fuoco, soprattutto se si è fan di Star Wars.

Lucasfilm distribuirà quattro serie di Star Wars in streaming su Disney+ nel corso del 2024. Pur non avendo rivelato le finestre di uscita definitive, la Disney ha ufficialmente confermato che The Acolyte, la terza stagione di The Bad Batch, la seconda stagione di Tales of the Jedi e Skeleton Crew arriveranno entro il prossimo anno sul servizio di streaming.

Recentemente, The Bad Batch e Tales of the Jedi erano state escluse da un'uscita ufficiale da parte di Disney UK, facendo pensare che le due serie animate sarebbero state posticipate al 2025. Ebbene, Lucasfilm ha smentito tutto e le serie faranno ufficialmente parte del catalogo in arrivo il prossimo anno; sembra, però, che la seconda stagione di Andor non uscirà più nel 2024. Parliamo di una delle serie in streaming di Star Wars più apprezzate da Lucasfilm.

Tuttavia, raramente i calendari di uscita rimangono invariati, quindi è possibile che qualsiasi cosa, dalle cancellazioni ai ritardi, fino ai progetti attualmente non elencati, possa riuscire a finire in calendario per il 2024.

Star Wars: Tales of the Jedi è un'antologia di sei nuovissimi corti animati prodotti dalla Lucasfilm Animation e creati da Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels). Basata su Star Wars e sui personaggi creati da George Lucas, la serie è ambientata durante l'era della trilogia prequel e mette in luce momenti importanti della vita di personaggi amati dai fan, come Ahsoka Tano e il Conte Dooku, divenuto Signore dei Sith, che intraprendono i rispettivi percorsi rispettivamente verso l'eroismo e la malvagità.

The Acolyte sarà invece la prima serie ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars e c'è grande attesa per questo progetto, così come per Skeleton Crew, ambientata invece nella stessa linea temporale di The Mandalorian e Ahsoka, e che vedrà Jude Law nel cast. La serie viene descritta come una sorta di "I Goonies nello spazio", con una storia molto vicina alle atmosfere spielberghiane.