Star Wars, svelata una profonda connessione tra Boba Fett e Fennec Shand!

Interpretata da Ming-Na Wen, Fennec Shand è stata introdotta nella prima stagione di The Mandalorian, e dopo essersi unita a Boba Fett nel corso del secondo arco narrativo della serie con Pedro Pascal, ha ora fatto la sua comparsa anche in Star Wars: The Bad Batch (Attenzione, seguono spoiler).

Fennec Shand e Boba Fett saranno i protagonisti di Star Wars: Il Libro di Boba Fett, nuova serie in arrivo a dicembre 2021 e ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian 2, ma a quanto pare la storia tra i due personaggi precede gli eventi degli show live-action.

Nel nono episodio della serie animata di Dave Filoni, infatti, Fennec Shand è stata ingaggiata per recuperare e proteggere Omega, personaggio che - come si sospettava già da tempo - si è rivelato essere in realtà un altro clone di prima generazione e inalterato di Jango Fett, proprio come il cacciatore di taglia interpretato da Temuera Morrison. Al momento non sappiamo se questa parentesi verrà ripresa anche nella serie TV in arrivo a dicembre 2021, ma è possibile che avrà qualche influenza sul rapporto tra i due personaggi.

Sul finale di The Mandalorian 2, lo ricordiamo, la coppia formata da Boba Fett e Fennech Shand ha preso il controllo dell'ex palazzo di Jabba su Tatooine, suggerendoci che il cacciatore di taglie diventerà un signore del crimine sull'Orlo Esterno della galassia.