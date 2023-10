Star Wars: svelata la vera trama della nuova serie Skeleton Crew?

Dopo l'enorme successo di Ahsoka, sembra che il lato televisivo della Galassia Lontana Lontana abbia come obiettivo espandersi sempre di più. Dopo diverso tempo, sembra sia stata resa ufficiale la prima sinossi di Skeleton Crew, nuova serie che aspira a continuare la saga "mandaloriana".

Mentre l'autore ha parlato di Skeleton Crew come una serie per tutte le età, il pubblico, fin da subito è sembrato molto affascinato dalla possibilità di vedere per la prima volta protagonisti di una storia di Star Wars dei bambini. A capeggiare questo gruppo di trovatelli, sarà Jude Law nei panni di un misterioso personaggio che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere uno dei pochi Jedi ancora in circolazione.

Presentato con un racconto di formazione, lo show racconterà una storia mai vista nel mondo di Star Wars che svelerà i pericoli di essere un giovane ragazzino durante l'era della post-guerra galattica. Secondo alcuni rumor, il film potrebbe essere direttamente collegato alla pellicola diretta da Dave Filoni che, tecnicamente, dovrebbe chiudere una fase del racconto del mondo di Star Wars. La sinossi rilasciata parla di quattro ragazzini che intraprendono una avventura molto più grande di loro dopo aver scoperto una verità sconvolgente riguardo il loro pianeta natale che li ha portati ad imbarcarsi in questo viaggio.

Jude Law ha parlato del suo personaggio in Skeleton Crew svelando quanto il suo ruolo sia contraddittorio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!