Star Wars, svelato in quale episodio di Ahsoka tornerà Anakin di Hayden Christensen?

Hayden Christensen tornerà a interpretare, in Ahsoka, il ruolo di Anakin Skywalker. Sebbene infatti la cosa non sia ancora stata confermata dalla Disney o dalla Lucasfilm, indizi sempre più definitivi ci conducono in quella direzione. Ora, un ulteriore suggerimento potrebbe averci indicato anche in quale episodio il personaggio potrebbe tornare.

Dopo aver fatto un tuffo nel passato di Ahsoka Tano, torniamo a parlare della sempre più certa presenza di uno dei personaggi più importanti nella storia dell’eroina, quell’Anakin Skywalker che da eroe si è trasformato in uno dei villain più iconici della storia del cinema.

La notizia che Disney+ pubblicherà, il 15 settembre 2023, uno speciale dal titolo Master and Apprentice: A Special Look at Ahsoka potrebbe essere l’indizio definitivo per capire quando il padre di Luke tornerà a far parte della saga.

Il quinto episodio, diretto proprio da Dave Filoni, creatore della serie, infatti, sarà trasmesso a partire dal 12 settembre 2023 e lo speciale immediatamente successivo potrebbe essere il modo di far scoprire le origini del legame tra i due personaggi a chi fosse un po’ più a digiuno della lore.

Secondo altre indiscrezioni questa potrebbe anche essere la volta buona per vedere tornare Anakin nei panni di Darth Vader.

Intanto, chi ha potuto vedere i primi episodi in anteprima, parla di una serie eccezionalmente riuscita e che potrebbe diventare il miglior show televisivo di Star Wars che sia mai stato fatto.

Se vi fosse sfuggito, Ahsoka è stato anticipato e uscirà nella notte tra il 22 e il 23 agosto 2023, orario italiano.