Star Wars: svelato quanto ha guadagnato la Disney dopo aver acquistato Lucasfilm nel 2012

La saga di Star Wars appartiene alla Disney dal 2012, quando la Casa di Topolino acquistò la casa di produzione Lucasfilm per una cifra mostruosa di 4 miliardi di dollari, ma come dimostrato da nuovi dati l'investimento è stato a dir poco fruttuoso.

In una presentazione resa pubblica tramite il sito web della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, infatti, in queste ore sono stati rivelati alcuni dati finanziari riguardanti la Walt Disney Company, evidenziando gli ingenti profitti arrivati da una galassia molto, molto lontana: a quanto pare la Disney ha dichiarato di aver guadagnato 12 miliardi di dollari dal franchise di Star Wars negli ultimi 12 anni, con un incasso di 1 miliardo l'anno che gradualmente ha portato la compagnia a triplicare i profitti sull'investimento iniziale.

Ovviamente in questo conteggio non sono inclusi soltanto gli incassi al box office dei film realizzati in questo lasso di tempo, ovvero quelli che vanno da Il risveglio della Forza a L'ascesa di Skywalker, ma anche i numeri del merchandising, dell'home-video e di altre fonti di guadagno, incluse le tante e popolarissime serie tv di streaming come The Mandalorian, Boba Fett, Andor, Obi-Wan Kenobi e Ahsoka tramite le quali la società ha dato una forte scossa al proprio servizio di streaming on demand Disney+.

Tra i prossimi appuntamenti con la saga ricordiamo le serie tv The Acolyte e Star Wars: Skeleton Crew, oltre al film di The Mandalorian & Grog diretto da Jon Favreau, il nuovo film su Rey Skywalker con Daisy Ridley, il prossimo film sul MandoVerse di Dave Filoni e il prequel Dawn of the Jedi di James Mangold.

