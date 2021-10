Star Wars: Rosario Dawson sarà in The Mandalorian 3 prima della serie su Ahsoka?

Sono ore concitate per I fan di Star Wars: a qualche giorno dal clamoroso rumor sulla presenza di Andy Serkis in Cassian Andor, sono emerse possibili nuovi informazioni sulla data d'inizio delle riprese di Ashoka, nuovo show sul personaggio interpretato da Rosario Dawson.

Il co-conduttore di Fatman Beyond Marc Bernardin, molto amico del regista Kevin Smith, secondo quanto dichiarato da lui stesso avrebbe provato ad assumere Rosario Dawson per un cortometraggio al quale sta lavorando, e le cui riprese inizieranno a dicembre. Sfortunatamente, però, l'attrice ha dovuto rifiutare il lavoro, perché in quel mese sarà occupata sul set: “Kevin Smith mi ha aiutato ad entrare in contatto con Rosario Dawson, che si era detta disposta a lavorare nel mio cortometraggio. Purtroppo però non avrò occasione di dirigerla, perché ha dovuto rifiutare la parte. Era la mia prima scelta, e sarebbe stato un sogno per me, ha anche letto la sceneggiatura e l'ha adorata, ma ha dovuto declinare. Mi ha detto proprio: 'Guarda, purtroppo sarò a Manhattan Beach a fare una serie di Star Wars, e quindi non potrò essere nel tuo cortometraggio.'".

Ricordiamo che Manhattan Beach, in California, è ovviamente la sede del famoso set The Volume, che ha reso possibile la produzione di The Mandalorian e che successivamente è stato utilizzato anche da Thor: Love & Thunder e le prossime serie tv di Star Wars The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Attualmente in quella sede sono in corso le riprese della terza stagione di The Mandalorian, il che significa che o le due produzioni si alterneranno con l'uso contemporaneo di The Volume nel mese di dicembre oppure che Rosario Dawson tornerà ad interpretare Ahsoka per The Mandalorian 3 prima di iniziare a lavorare sul proprio spin-off, la cui partenza un precedente rumor aveva indicato per 'inizio 2022'.

Nel frattempo, è stato confermato che Hayden Christensen sarà anche in Ahsoka dopo aver ripreso i panni di Anakin Skywalker/Darth Vader per la serie di Obi-Wan Kenobi.