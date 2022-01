Star Wars, in sviluppo una serie dedicata a Bo-Katan ambientata dopo The Mandalorian 3?

Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia secondo cui la Lucasfilm sarebbe al lavoro su una serie in live-action interamente dedicata al personaggio di Bo-Katan, che ha il volto di Katee Sackhoff, già apparsa nel corso della seconda stagione di The Mandalorian. A quanto pare le voci potrebbero essere vere su questa nuova serie.

Secondo quanto riportato da That Hashtag Show, il personaggio di Bo-Katan avrà il proprio spin-off interamente dedicato e in arrivo prossimamente in streaming su Disney+. Questo progetto si andrebbe così ad aggiungere ai numerosi già annunciati e ambientati nell'universo di Star Wars. Solo per citarne alcuni, sono previsti nei prossimi mesi, Obi-Wan Kenobi, Andor e la terza stagione di The Mandalorian, per non parlare poi della serie dedicata ad Ahsoka Tano con Rosario Dawson di ritorno nei panni del Cavaliere Jedi dalle lame bianche.

Il sito, poi, afferma che la suddetta serie su Bo-Katan dovrebbe essere ambientata dopo gli eventi che vedremo nella terza stagione di The Mandalorian, quindi il suo arrivo non sarebbe previsto fino ad almeno il 2023 inoltrato. Nessun dettaglio sulla trama che la serie racconterà né degli altri personaggi noti o meno noti che verranno coinvolti dalla produzione, così come non viene specificato chi dovrebbe occuparsi di regia e sceneggiatura degli episodi.

Non solo, l'attrice Ming-Na Wan ha fatto (inavvertitamente?) le congratulazioni a Katee Sackhoff, aggiungendo l'hashtag #BoKatan alla fine del suo messaggio. Una conferma di quanto scritto da That Hashtag Show? (trovate lo scatto del tweet in calce alla news).

L'ultima volta che abbiamo visto Bo-Katan era stato all'interno dell'incrociatore di Moff Gideon (Giancarlo Esposito) nell'ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, che si concludeva con l'arrivo di Luke Skywalker per prelevare Grogu e probabilmente continuare il suo addestramento nelle vie dei Jedi.

La terza stagione di The Mandalorian dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, anche se non è ancora stata comunicata una data ufficiale.