Star Wars, Tales of Jedi ha incongruenze col canone: scopritele

Il debutto di Tales of Jedi è stato fenomenale, la serie dell'universo Star Wars ha ottenuto infatti un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes ma purtroppo, la narrazione degli eventi fatta dallo show sembra avere molte incongruenze col canone.

In riferimento a Dooku ad esempio, la serie ce lo mostra ancora come parte dell’Ordine nel 32 BBY ma, nel romanzo Dooku: Jedi Lost scopriamo che la permanenza su Serenno lo ha convinto ad abbandonare l’Ordine circa dieci anni prima degli eventi del quarto corto, diventando così uno dei 20 perduti. Nel volume L’Età della Repubblica – Nemici sappiamo poi che l'abbandono sia avvenuto senza dubbio PRIMA della morte di Qui-Gon ma nella serie invece, ciò accade dopo la sua morte.

Tales of Jedi ha poi riscritto anche il romanzo Ahsoka, ripreso in parte nel corso del sesto e ultimo episodio. Sappiamo che la Torguta assisteva due sorelle chiamate Kaeden e Miara Larte. Nello show Disney+ invece, una delle due si trasforma magicamente in un ragazzo, influenzando di fatto tutto il resto della narrazione.. Anche l'aspetto del Sesto Fratello viene totalmente modificato e il personaggio va ad assumere sembianze completamente diverse da quelle evincibili dalla serie a fumetti Darth Vader 2017.

Nel quinto corto di Tales of the Jedi poi, mentre Ahsoka è intenta ad allenarsi, notiamo tra gli spettatori anche il giovane Caleb Dume con la sua Maestra Depa Billaba. Purtroppo però second il fumetto Dume, questo personaggio sarebbe diventato suo apprendista solo nel 19 BBY, qui circa tre anni dopo le vicende di quell’addestramento.

Sei siete curiosi di saperne di più su questa serie date uno sguardo alla nostra recensione di Tales of Jedi e diteci nei commenti cosa ne pensate nonostante i molteplici cambiamenti.