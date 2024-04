Star Wars: Tales of the Empire: trailer, data d'uscita e anticipazioni sulla serie Disney+

La serie tv animata Star Wars: Tale of the Jedi sta per tornare in streaming sulla piattaforma Disney+ con un sequel diretto, intitolato Star Wars: Tales of the Empire.

In queste ore infatti Disney+ ha diffuso il trailer della serie animata Lucasfilm Star Wars: Tales of the Empire, che potete ammirare nel player disponibile in calce all'articolo: si tratta del secondo capitolo della serie “Tales”, e segue stilisticamente l’acclamato Star Wars: Tales of the Jedi del 2022. Grazie al filmato promozionale e alla conferma ufficiale di Disney, possiamo rivelarvi che Tales of the Empire debutterà il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, in esclusiva su Disney+ con tutti e 6 gli episodi che saranno disponibili dal giorno del lancio.

Star Wars: Tales of the Empire è un viaggio in sei episodi nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti, ambientate in epoche diverse. Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l’ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Un antipasto perfetto in vista della serie tv live-action Star Wars: The Acolyte, che invece promette di raccontare l'ascesa dei Sith.

Il cast delle voci originali include Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn aka Fourth Sister), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grand Inquisitor) e Matthew Wood (General Grievous). Dave Filoni è creatore della serie e supervising director, oltre ad essere anche produttore esecutivo insieme ad Athena Yvette Portillo e Carrie Beck.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su