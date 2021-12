Star Wars Tales of the Jedi: è in arrivo una nuova serie? Ecco cosa abbiamo scoperto!

Dopo l'arrivo di 5 serie animate e live-action nel corso di quest'anno, sembra che l'Universo di Star Wars sia pronto a espandersi ancora di più. Infatti un altro prodotto potrebbe aggiungersi alla lista delle uscite. Su una box regalata ai dipendenti della Lucasfilm per Natale, i fan hanno letto vari titoli, tra cui ne spicca uno: Tales of the Jedi.

L'immagine della box in questione la troverete in fondo all'articolo. Sulla foto vediamo sicuramente nomi di film e serie che conosciamo o che attendiamo, come Indiana Jones 5 o The Bad Batch, di cui arriverà una stagione 2 prossimamente. Tuttavia spunta, appunto, Tales of the Jedi, che dovrebbe essere uno show. In verità non ne abbiamo certezza, ma la promessa fatta dalla Disney di realizzare più di 10 serie di Star Wars nei prossimi due anni, fa pensare che possa trattarsi proprio di questo tipo di prodotto. Certo, c'è ancora da capire se si tratterà di una serie animata o live-action.

In ogni caso, per chi non lo conoscesse, Tales of the Jedi è una serie di fumetti pubblicata dalla Dark Horse Comics negli anni '90, che ripercorre la Grande Guerra Sith nella Vecchia Repubblica. Tutti si chiedono adesso come possa questo nuovo show inserirsi nel canone. Voi cosa ne pensate?

Intanto potete vedere il logo nel post Twitter che troverete in calce all'articolo.