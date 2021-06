Star Wars, Tamuera Morrison: la star di Boba Fett è la più impegnata della saga!

Passare dal non essere più nulla a diventare l'attore più impegnato dell'Universo di Star Wars: è questo il destino probabilmente inaspettato che sta vivendo adesso Tamuera Morrison, che dopo 15 anni di distanza dal ruolo di Boba Fett (per lo meno in carne e ossa), dopo The Mandalorian 2 è la star che sta lavorando di più all'interno della saga.

Il ruolo di Boba Fett nella seconda stagione di The Mandalorian è stato molto più sostanzioso e importante di diversi altri cameo, e alla fine dell'arco narrativo, nella scena post-credit, è stato infatti annunciato l'arrivo di una serie a lui completamente dedicata e intitolata Il Libro di Boba Fett, che arriverà su Disney+ il prossimo dicembre 2021. Come ha già chiarito Jon Favreau, questa non sarà la terza stagione di The Mandalorian ma un progetto a se stante già in produzione.



Il fatto è che dopo aver terminato le riprese de Il Libro di Boba Fett, Tamuera Morrison riprenderà lo stesso ruolo anche in The Mandalorian 3, come anche suggerito dagli stessi produttori. In aggiunta, stando alle dichiarazioni di Kathleen Kennedy su di un "climax della storia", è probabile che si arriverà presto a un punto in cui si uniranno le storyline di The Mandalorian, Ahsoka, Il Libro di Boba Fett e qualche altre serie in più.



Ma c'è altro, perché stando ad alcuni rumor Tamuera Morrison potrebbe avere anche un ruolo marginale nella prossima Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, anche questa serie già in produzione e in uscita nei primi mesi del 2022. Qui Morrison dovrebbe però vestire i panni del Comandante Cody, CC-2224, non più un Clone Trooper ma uno Stormtrooper dell'Impero Galattico.