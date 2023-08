Star Wars, tegola per Andor 2: la produzione inizia a smantellare i set

Lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, aveva dichiarato di aver concluso la scrittura della seconda stagione dello show dello Star Wars Universe prima dello sciopero degli sceneggiatori indetto da WGA. La produzione aveva potuto proseguire in maniera regolare, nonostante le mobilitazioni dell'ultimo periodo.

Le ultime novità sulla lavorazione riguardavano che almeno una parte della produzione di Andor è in corso senza alcuni attori ai Pinewood Studios.

A mancare sono gli attori di SAG-AFTRA in sciopero mentre gli attori che sono rimasti sul set probabilmente fanno parte del sindacato britannico Equity, che ha avvertito i propri soci: se lasceranno il set in segno di solidarietà verso i propri colleghi americani saranno citati in giudizio per violazione del contratto.

Tuttavia, sono molti gli attori assenti e per questo motivo, secondo Mail Online, almeno uno dei set della serie è stato smantellato nel Buckinghamshire, in Inghilterra.

Dalle immagini sembra si tratti di una fattoria remota di qualche tipo e secondo il sito la location di Andor è stata temporaneamente abbandonata a causa dello sciopero SAG-AFTRA.

Le previsioni indicano che lo sciopero non si concluderà prima del 2024 e per questo motivo sarebbe stato deciso di lasciare il luogo delle riprese. In realtà, le mobilitazioni potrebbe concludersi prima della fine dell'anno ma Disney e Lucasfilm probabilmente prevedono di non tornare molto presto al lavoro.

La seconda stagione di Andor sarà caratterizzata da quattro blocchi di tre episodi con un anno di distanza dall'uscita di ognuno. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Andor, show dello Star Wars Universe con protagonista Diego Luna.

dfdfddfdfd